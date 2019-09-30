Хэмилтон побил давний рекорд Шумахера
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший Гран-при России, побил рекорд, на протяжении 18 лет принадлежавший Михаэлю Шумахеру.
На Гран-при Бельгии 2001 года Шумахер превзошёл Айртона Сенну по количеству гонок, в которых ему удалось полидировать. К концу карьеры ориентир, установленный немцем, вырос до отметки 142.
Вчера, 29 сентября, Хэмилтон превзошёл это достижение. Гонка в Сочи стала для него 143-й, в которой ему удалось полидировать.
После победы на Гран-при России Хэмилтон до 73 очков увеличил отрыв от напарника Валттери Боттаса. На третьем месте в личном зачёте располагается гонщик «Феррари» Шарль Леклер, уступающий лидеру 107 очков.
Всего на счету Хэмилтона 9 побед в сезоне и 82 в карьере.
Хэмилтон в «полицейских» очках и борьба «Феррари». Лучшие фото Гран-при России
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