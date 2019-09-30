В «Ред Булл» отметили прогресс Квята и признали, что ему не везёт

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступления Даниила Квята, который в сезоне Формулы-1 2019 года защищает цвета «Торо Россо».
«Квят проводит хороший сезон, он в порядке. К сожалению, ему не везёт с технической точки зрения. Но он в этом году показывает то, чего мы от него ждём. Мы знаем, на что он способен.
Он стал взрослее, перестал быть слишком эмоциональным. Так что нет никаких сомнений, что он прогрессирует», — цитирует Марко ТАСС.
Ранее Марко говорил, что Квята не пригласят в «Ред Булл» на сезон-2020, однако официально об этом ещё не объявлено. Напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне станет кто-то из пары Пьер Гасли — Александер Албон.
«Задача на следующий сезон — вернуть Кубок конструкторов, поэтому мы ищем второго сильного пилота», — добавил Марко.
На Гран-при России Квят финишировал 12-м. В личном зачёте российский гонщик с 33 очками располагается на 12-м месте.
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