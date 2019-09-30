Марко: у Феттеля больше нет будущего в «Феррари»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал действия «Феррари» на Гран-при России, которая, по его мнению, фактически сделала Шарля Леклера первым пилотом в ущерб Себастьяну Феттелю.

Феттель обошёл Леклера на старте гонки в Сочи, однако после пит-стопов гонщики обменялись позициями, поскольку «Феррари» раньше позвала монегаска в боксы.

«Феррари» как-то удалось проиграть гонку, имея самую быструю машину. Себастьян был быстрее всех, но его принесли в жертву. У него больше нет будущего в «Феррари», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Феттель не смог закончить гонку из-за отказа кинетического мотор-генератора, а Леклер потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, появившейся в неудачный для него момент. Второй пит-стоп монегаска в режиме машины безопасности отбросил его на третье место.