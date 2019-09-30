Формула-1 опубликовала видео с камеры на бутылке Хэмилтона после победы в Сочи
В официальном «твиттере» Формулы-1 опубликовали видео с церемонии награждения по итогам Гран-при России в Сочи. Видеозапись сделана с камеры, прикреплённой на бутылку шампанского для победителя, которым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Второе место в Сочи занял Валттери Боттас, напарник Хэмилтона, а замкнул тройку Шарль Леклер из «Феррари».
Выиграв Гран-при России, Хэмилтон оторвался от Боттаса на 73 очка. Третье место в личном зачёте занимает Леклер, уступающий лидеру 107 очков. Следом располагаются Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Себастьян Феттель («Феррари»), отстающие от Хэмилтона на 110 и 128 очков соответственно.
Следующий этап — Гран-при Японии, который состоится 11-13 октября.
Хэмилтон побил давний рекорд Шумахера
- 30 сентября 2019
-
12:07
-
11:48
-
11:36
-
10:53
-
10:45
-
10:16
-
09:42
-
09:02
-
00:59
-
00:53
- 29 сентября 2019
-
23:48
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:35
Партнерский контент