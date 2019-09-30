Формула-1 опубликовала видео с камеры на бутылке Хэмилтона после победы в Сочи

В официальном «твиттере» Формулы-1 опубликовали видео с церемонии награждения по итогам Гран-при России в Сочи. Видеозапись сделана с камеры, прикреплённой на бутылку шампанского для победителя, которым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Второе место в Сочи занял Валттери Боттас, напарник Хэмилтона, а замкнул тройку Шарль Леклер из «Феррари».

Выиграв Гран-при России, Хэмилтон оторвался от Боттаса на 73 очка. Третье место в личном зачёте занимает Леклер, уступающий лидеру 107 очков. Следом располагаются Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Себастьян Феттель («Феррари»), отстающие от Хэмилтона на 110 и 128 очков соответственно.

Следующий этап — Гран-при Японии, который состоится 11-13 октября.