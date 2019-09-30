«Феррари» не хватило 100 м, чтобы сход Феттеля не вызвал машину безопасности

По словам руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, Себастьяну Феттелю не хватило всего 100 метров, чтобы остановиться в более безопасном месте и не спровоцировать появления виртуальной машины безопасности, сыгравшей на руку «Мерседесу».
До схода Феттеля в гонке лидировал его напарник Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас провели пит-стопы в режиме виртуальной машины безопасности, и Леклер откатился на второе место. В режиме реальной машины безопасности монегаск провёл ещё один пит-стоп, очутился позади Боттаса и так и финишировал третьим.
«Возникла проблема с гибридными компонентами силовой установки, и из соображений безопасности мы попросили Себастьяна немедленно остановиться. Жаль, поскольку через 100 метров он мог бы добраться до пит-лейна. Но это было самое безопасное действие, которое можно было предпринять», — цитирует Бинотто RaceFans.
- 30 сентября 2019
-
13:19
-
12:07
-
11:48
-
11:36
-
10:53
-
10:45
-
10:16
-
09:42
-
09:02
-
00:59
-
00:53
- 29 сентября 2019
-
23:48
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:40