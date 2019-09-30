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«Феррари» не хватило 100 м, чтобы сход Феттеля не вызвал машину безопасности

«Феррари» не хватило 100 м, чтобы сход Феттеля не вызвал машину безопасности
Авто / Гран-при России 0

По словам руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, Себастьяну Феттелю не хватило всего 100 метров, чтобы остановиться в более безопасном месте и не спровоцировать появления виртуальной машины безопасности, сыгравшей на руку «Мерседесу».

До схода Феттеля в гонке лидировал его напарник Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас провели пит-стопы в режиме виртуальной машины безопасности, и Леклер откатился на второе место. В режиме реальной машины безопасности монегаск провёл ещё один пит-стоп, очутился позади Боттаса и так и финишировал третьим.

«Возникла проблема с гибридными компонентами силовой установки, и из соображений безопасности мы попросили Себастьяна немедленно остановиться. Жаль, поскольку через 100 метров он мог бы добраться до пит-лейна. Но это было самое безопасное действие, которое можно было предпринять», — цитирует Бинотто RaceFans.

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