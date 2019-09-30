«Феррари» попрощалась с Сочи твитом на русском языке

В официальном «твиттере» «Феррари» попрощались с Сочи, который в минувшие выходные принял Гран-при России. Команда попрощалась с городом по-русски, хотя само его название написала латиницей.
«До свидания, Сочи», — гласит сообщение, к которому прикрепили видеоролик, посвящённый наиболее памятным для «Феррари» моментам Гран-при России.
Посмотреть видеоролик можно в «Твиттере».
«Феррари» не удалось победить в Сочи, несмотря на то что в начале гонки первые две позиции занимали Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Феттель сошёл из-за отказа одного из компонентов мотора, а Леклер потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, чьё появление сыграло на руку «Мерседесу».
За пять этапов до окончания сезона отставание «Феррари» от «Мерседеса» в Кубке конструкторов составляет 162 очка.
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