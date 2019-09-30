«Феррари» попрощалась с Сочи твитом на русском языке

В официальном «твиттере» «Феррари» попрощались с Сочи, который в минувшие выходные принял Гран-при России. Команда попрощалась с городом по-русски, хотя само его название написала латиницей.

«До свидания, Сочи», — гласит сообщение, к которому прикрепили видеоролик, посвящённый наиболее памятным для «Феррари» моментам Гран-при России.

Посмотреть видеоролик можно в «Твиттере».

«Феррари» не удалось победить в Сочи, несмотря на то что в начале гонки первые две позиции занимали Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Феттель сошёл из-за отказа одного из компонентов мотора, а Леклер потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, чьё появление сыграло на руку «Мерседесу».

За пять этапов до окончания сезона отставание «Феррари» от «Мерседеса» в Кубке конструкторов составляет 162 очка.