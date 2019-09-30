Ротенберг объяснил, что нужно для появления в Формуле-1 российской команды
Основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал, что надо сделать, чтобы в Формуле-1 появилась команда из России. По мнению Ротенберга, в этом вопросе первостепенную важность имеют финансы.
«Хотим ли мы создать команду Формулы-1? Чем больше команд, тем больше возможностей будет для наших гонщиков. Всё возможно. Главное — прилагать усилия. В первую очередь имею в виду финансы», — приводит слова Ротенберга GrandPX.news.
Ранее Ротенберг заявил, что российский гонщик Роберт Шварцман, который в минувшие выходные стал чемпионом Формулы-3, готов к переходу в Формулу-2. Он выразил надежду, что Шварцман сумеет пробиться в Формулу-1, а также рассказал о планах по Виталию Петрову, Сергею Сироткину и Михаилу Алёшину.
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