Вольф признал, что без машины безопасности Хэмилтон проиграл бы Гран-при России

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как, по его мнению, развивались бы события, если бы дирекция гонки в Сочи не включила режим виртуальной машины безопасности из-за остановки на трассе Себастьяна Феттеля из «Феррари».
Льюис Хэмилтон провёл пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности и по возвращении на трассу обнаружил себя впереди Шарля Леклера из «Феррари». Если бы Хэмилтон побывал в боксах в гоночном режиме, он вернулся бы на трассу позади Леклера.
Вольфа спросили, как действовали бы в «Мерседесе», если бы с Феттелем ничего не случилось.
«Льюис получил бы шины «софт» за 25 кругов до финиша. Пришлось бы ехать на «софте» против «медиума» у соперников. Честно говоря, не думаю, что этого было бы достаточно для победы. Льюис висел бы у него на хвосте, как в последних гонках, но этого не хватило бы», — цитирует Вольфа RaceFans.
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