Доктор, лечивший Шумахера: мы не экспериментировали над Михаэлем

В начале сентября стало известно, что семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, полученных в результате падения на горных лыжах, тайно перевезли в клинику в Париже.
Сообщалось, что Шумахера подвергли экспериментальному лечению стволовыми клетками. Однако занимавшийся этим кардиохирург профессор Филипп Менаше не согласен, что здесь правомерно использовать слово «экспериментальное».
«Я не чудотворец, а моя команда не занимается экспериментами. Это отвратительный термин, который, как мне кажется, не имеет отношения к медицине.
Мы закончили клинические исследования два года назад. За последние 20 лет мы достигли большого прогресса. Но дело в том, что мы по-прежнему очень мало знаем о стволовых клетках», — приводит слова Менаше Marca.
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