22 лучших момента с участием Макса Ферстаппена. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» выпустила видеоролик, посвящённый дню рождения лидера команды Макса Ферстаппена. Голландскому гонщику сегодня, 30 сентября, исполнилось 22 года. К этому событию официальный YouTube-канал «Ред Булл» выпустил видео, посвящённое 22 забавным моментам с участием Макса Ферстаппена. В подборке были собраны моменты с медиамероприятий, интервью и различных специальных роликов, в которых участвовал Макс Ферстаппен.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Ред Булл».

В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен одержал две победы в Гран-при — в Австрии и Германии и занимает четвёртую позицию в чемпионате мира.



Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, а с 2016-го защищает цвета «Ред Булл», заменив в команде в ходе сезона Даниила Квята.