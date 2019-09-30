Боттас: сход Феттеля стал настоящим чудом для «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при России. По словам Боттаса, сход Себастьяна Феттеля и появление режима виртуальной машины безопасности стали настоящим чудом.



«У «Феррари» была очень сильная машина, хороший темп, и, как мы уже видели в этом году, они были очень быстры на прямых. Я знал, что если они будут достаточно близки на третьем секторе, то во втором повороте они станут настоящей угрозой.



Мне пришлось свести ошибки к минимуму, машина была хороша, особенно на мягких шинах в поворотах. Думаю, что команда сделала всё правильно. Уже на старте, после принятия решения о старте на средних шинах, ты надеешься на появление машины безопасности — реальной или виртуальной, и в итоге она появилась, настоящее чудо», — приводит слова Боттаса Autosport.