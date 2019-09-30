Боттас: сход Феттеля стал настоящим чудом для «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при России. По словам Боттаса, сход Себастьяна Феттеля и появление режима виртуальной машины безопасности стали настоящим чудом.
«У «Феррари» была очень сильная машина, хороший темп, и, как мы уже видели в этом году, они были очень быстры на прямых. Я знал, что если они будут достаточно близки на третьем секторе, то во втором повороте они станут настоящей угрозой.
Мне пришлось свести ошибки к минимуму, машина была хороша, особенно на мягких шинах в поворотах. Думаю, что команда сделала всё правильно. Уже на старте, после принятия решения о старте на средних шинах, ты надеешься на появление машины безопасности — реальной или виртуальной, и в итоге она появилась, настоящее чудо», — приводит слова Боттаса Autosport.
- 30 сентября 2019
-
19:01
-
18:02
-
17:50
-
16:15
-
15:14
-
14:01
-
13:50
-
13:19
-
12:07
-
11:48
-
11:36
-
10:53
-
10:45
-
10:16
-
09:42
-
09:02
-
00:59
-
00:53
- 29 сентября 2019
-
23:48
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37