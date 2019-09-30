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«Макларен»: посетили хоккейный матч «Сочи» — «Динамо». Утром гуглили правила

«Макларен»: посетили хоккейный матч «Сочи» — «Динамо». Утром гуглили правила
Авто / Гран-при России 0

Пресс-служба «Макларена» поделилась забавным фактом о посещении членами «конюшни» хоккейного матча между «Сочи» и московским «Динамо» в дни проведения Гран-при России.

«Российский этап Формулы-1 проходит в месте проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, многие олимпийские объекты используются и по сей день. Самым популярным считается дворец спорта «Большой», в котором проводит матчи хоккейный клуб «Сочи».

В четверг вечером они играли с московским «Динамо», и, учитывая, что арена находится всего в двух поворотах от пит-лейн, многие члены команды пошли посмотреть игру после работы. Утром в пятницу команда гуглила хоккейные правила», — гласит сообщение пресс-службы «Макларена».

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