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Бинотто — о Леклере: есть вещи, о которых не стоит говорить по радио

Бинотто — о Леклере: есть вещи, о которых не стоит говорить по радио
Авто / Гран-при России 0

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал инцидент между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем в ходе Гран-при России.

«Я думаю, что есть некоторые вещи, о которых не стоит говорить по радио, потому что это никак не повлияет на наше решение, а только усилит волнение от самой гонки. Есть время, когда нужно что-то говорить, и время, чтобы помалкивать. Думаю, Леклер понимает, что ему есть чему поучиться в этом вопросе, и тот факт, что он принёс извинения, говорит о том, что он это понимает», — приводит слова Маттиа Бинотто GPBlog.

Пилоты «Феррари» стартовали с первой и третьей позиций, но уже на старте вырвались вперёд, а Феттель опередил Леклера, поскольку тот помог ему со слипстримом. Однако, когда Шарль попросил вернуть ему позицию, Феттель отказался, сказав, что Леклер должен быть ближе к нему. В итоге Себастьян не смог финишировать, а Леклер откатился на третье место. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

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