«Шарль оставил меня, чтобы посвятить себя «Феррари». Леклер расстался с девушкой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер расстался со своей девушкой Джадой Джанни, сообщает Daily Mail. Девушка удалила из своих соцсетей все фотографии с монегаском, кроме одной, Во время недавнего прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте Джанни сообщила, что причиной расставания стало то, что Леклер захотел сосредоточиться на Формуле-1.
«Шарль оставил меня, поскольку он захотел посвятить себя «Феррари», — подчеркнула девушка.
Леклер на гран-при России стал первым пилотом со времён Михаэля Шумахера, которому удалось завоевать четыре поула подряд. Однако в гонке Леклер уступил тактически пилотам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу и финишировал на третьей позиции. За пять этапов до конца сезона Леклер занимает третью строчку в личном зачёте, опережая своего напарника Себастьяна Феттеля.
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