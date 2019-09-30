«Шарль оставил меня, чтобы посвятить себя «Феррари». Леклер расстался с девушкой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер расстался со своей девушкой Джадой Джанни, сообщает Daily Mail. Девушка удалила из своих соцсетей все фотографии с монегаском, кроме одной, Во время недавнего прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте Джанни сообщила, что причиной расставания стало то, что Леклер захотел сосредоточиться на Формуле-1.



«Шарль оставил меня, поскольку он захотел посвятить себя «Феррари», — подчеркнула девушка.



Леклер на гран-при России стал первым пилотом со времён Михаэля Шумахера, которому удалось завоевать четыре поула подряд. Однако в гонке Леклер уступил тактически пилотам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу и финишировал на третьей позиции. За пять этапов до конца сезона Леклер занимает третью строчку в личном зачёте, опережая своего напарника Себастьяна Феттеля.