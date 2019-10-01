Хэмилтон ехал в квалификационном темпе, преследуя «Феррари» в Сочи

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как пытался угнаться за пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером в первой половине гонки Гран-при России. Хэмилтон начал гонку со второго места, но на старте откатился на третью позицию, после того как Феттель сначала прошёл его, а затем и Леклера.
«Я старался угнаться за ними. Это было всё равно что проезжать каждый круг в квалификационном режиме. Они были очень быстры. Задача стояла непростая, но я горжусь тем, что справился с ней», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
Хэмилтон смог выйти в лидеры, когда ему помогла виртуальная машина безопасности, появившаяся на трассе вследствие остановки Феттеля в опасном месте. Британец провёл пит-стоп, вернулся на трассу впереди Леклера, удержал лидерство и отпраздновал победу.
- 1 октября 2019
-
09:18
-
00:34
- 30 сентября 2019
-
23:13
-
21:51
-
20:50
-
19:01
-
18:02
-
17:50
-
16:15
-
15:14
-
14:01
-
13:50
-
13:19
-
12:07
-
11:48
-
11:36
-
10:53
-
10:45
-
10:16
-
09:42
-
09:02
-
00:59
-
00:53
- 29 сентября 2019
-
23:48
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35