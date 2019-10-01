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Хэмилтон ехал в квалификационном темпе, преследуя «Феррари» в Сочи

Хэмилтон ехал в квалификационном темпе, преследуя «Феррари» в Сочи
Авто / Гран-при России 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как пытался угнаться за пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером в первой половине гонки Гран-при России. Хэмилтон начал гонку со второго места, но на старте откатился на третью позицию, после того как Феттель сначала прошёл его, а затем и Леклера.

«Я старался угнаться за ними. Это было всё равно что проезжать каждый круг в квалификационном режиме. Они были очень быстры. Задача стояла непростая, но я горжусь тем, что справился с ней», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Хэмилтон смог выйти в лидеры, когда ему помогла виртуальная машина безопасности, появившаяся на трассе вследствие остановки Феттеля в опасном месте. Британец провёл пит-стоп, вернулся на трассу впереди Леклера, удержал лидерство и отпраздновал победу.

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