Из-за шлема Квята в Формуле-1 могут изменить регламент

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что в следующем сезоне правило, в соответствии с которым гонщику разрешается изменить оформление шлема не более одного раза за сезон, может быть пересмотрено. На Гран-при России Даниилу Квяту не позволили выступить в шлеме с особой раскраской, поскольку ФИА посчитала, что он уже воспользовался правом изменить его оформление на этапе в Монце, а гонщики поддержали россиянина.

На данном этапе сезона для внесения изменений в регламент на следующий год требуется уже единогласное одобрение всех команд.

«Я сказал гонщикам на брифинге в пятницу, что мы рассмотрим возможность изменения этого правила. Но тут дело не только в ФИА. Есть ещё F1 Group. Да и, в конце концов, вы, парни (журналисты. — Прим. «Чемпионата»), вещатели», — цитирует Маси RaceFans.