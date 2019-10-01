Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Из-за шлема Квята в Формуле-1 могут изменить регламент

Из-за шлема Квята в Формуле-1 могут изменить регла
Из-за шлема Квята в Формуле-1 могут изменить регламент
Авто / Гран-при России 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что в следующем сезоне правило, в соответствии с которым гонщику разрешается изменить оформление шлема не более одного раза за сезон, может быть пересмотрено. На Гран-при России Даниилу Квяту не позволили выступить в шлеме с особой раскраской, поскольку ФИА посчитала, что он уже воспользовался правом изменить его оформление на этапе в Монце, а гонщики поддержали россиянина.

На данном этапе сезона для внесения изменений в регламент на следующий год требуется уже единогласное одобрение всех команд.

«Я сказал гонщикам на брифинге в пятницу, что мы рассмотрим возможность изменения этого правила. Но тут дело не только в ФИА. Есть ещё F1 Group. Да и, в конце концов, вы, парни (журналисты. — Прим. «Чемпионата»), вещатели», — цитирует Маси RaceFans.

В Формуле-1 объяснили, почему запретили Квяту выступить в особом шлеме
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент