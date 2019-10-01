Вольф назвал необычным резкий прогресс «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступления «Феррари» в последних гонках, чьи пилоты выиграли три гонки из четырёх после летнего перерыва. «Феррари» и на Гран-при России претендовала на победу, но Себастьян Феттель сошёл из-за проблем с мотором, а Шарлю Леклеру не повезло с виртуальной машиной безопасности, и гонку выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

«Это особенное явление. В условиях стабильного регламента такие большие шаги необычны. Нам надо понять, как можно повысить эффективность мотора и в то же время соблюсти баланс между мощностью и лобовым сопротивлением, а также понять работу шин», — цитирует Вольфа RaceFans.

За пять этапов до окончания сезона в личном зачёте лидирует Хэмилтон, который на 73 очка опережает напарника Валттери Боттаса. В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» составляет 162 очка.