Браун похвалил Шварцмана за титул в Ф-3 и вспомнил Петрова и Квята
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал выступления российского гонщика Роберта Шварцмана, который в сезоне-2019 стал чемпионом Формулы-3.
Шварцман выступал за команду Prema, его напарниками были новозеландец Маркус Армстронг и индиец Джехан Дарувала, и все они по итогам сезона попали в первую тройку в общем зачёте.
«Шварцман завоевал титул в Ф-3 в год, когда его команда Prema полностью доминировала, заняв первые три места в чемпионате. Это важная победа для него и для России, страны, которая продолжает готовить пилотов, способных пробиться на вершину автоспорта. Давайте не забывать, что Виталий Петров и Даниил Квят хорошо проявили себя в нашем виде спорта», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
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