Пилот «Дукати» назвал Маркеса лучшим мотогонщиком в истории

Данило Петруччи, выступающий за «Дукати», высоко оценил Марка Маркеса из «Хонды», чей отрыв в личном зачёте от ближайшего преследователя составляет 98 очков за пять этапов до конца сезона. Вторую строчку в таблице занимает другой гонщик «Дукати» Андреа Довициозо, а Петруччи, у которого 155 очков, располагается на четвёртом месте.

«Нам надо прибавлять. Победить Марка становится всё сложнее и сложнее. Андреа — очень сильный гонщик, он заслужил победу в чемпионате. Но нам надо прибавлять во всех областях и работать ещё усерднее, поскольку мы сражаемся с лучшим гонщиком в истории», — цитирует Петруччи Motorsport.

Маркес, пятикратный чемпион мира, выступает в MotoGP с 2013 года. С того времени он лишь раз не становился сильнейшим по итогам сезона, а именно в 2015-м, когда уступил Хорхе Лоренсо и Валентино Росси (оба — «Ямаха»).