Феттель задумался бы об уходе из Ф-1, если бы где-то использовались моторы V12

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что заставило бы его задуматься об уходе из Формулы-1. Феттель не смог закончить Гран-при России из-за отказа мотора, сказав команде по радио: «Верните назад чёртовы V12».
Феттель имел в виду атмосферные 12-литровые турбомоторы. В настоящее время в Ф-1 используются шестицилиндровые турбомоторы, которые, по мнению немца, слишком сложны.
«В техническом смысле они, конечно, прекрасны. Но у меня есть своё мнение. Считаю, эти моторы не идут на пользу гонкам и не нравятся зрителям.
Нет других гоночных серий, как Формула-1, где использовались бы моторы V12. В противном случае я задумался бы о переходе», — цитирует Феттеля GrandPX.news.
За пять этапов до окончания сезона Феттель, на счету которого 194 очка, на 128 очков отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).
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