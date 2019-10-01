«Спасибо, что объяснили». Уэббер пошутил на тему ситуации со шлемом Квята

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер, выступавший в том числе за «Ред Булл», прокомментировал ситуацию со шлемом Даниила Квята, которому запретили менять его оформление в преддверии Гран-при России.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси подробно объяснил, по какой причине российскому пилоту запретили менять раскраску шлема, и Уэббер иронично отреагировал на это.

«Спасибо, что объяснили, а то я провёл много бессонных ночей», — написал Уэббер в своём «твиттере».

Квяту запретили менять раскраску шлема по той причине, что он уже выступал с особым оформлением на Гран-при Италии. В регламенте сказано, что гонщику разрешается изменить оформление не более одного раза за сезон, однако на 2020 год этот пункт регламента могут пересмотреть.