«Спасибо, что объяснили». Уэббер пошутил на тему ситуации со шлемом Квята
Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер, выступавший в том числе за «Ред Булл», прокомментировал ситуацию со шлемом Даниила Квята, которому запретили менять его оформление в преддверии Гран-при России.
Гоночный директор ФИА Майкл Маси подробно объяснил, по какой причине российскому пилоту запретили менять раскраску шлема, и Уэббер иронично отреагировал на это.
«Спасибо, что объяснили, а то я провёл много бессонных ночей», — написал Уэббер в своём «твиттере».
Квяту запретили менять раскраску шлема по той причине, что он уже выступал с особым оформлением на Гран-при Италии. В регламенте сказано, что гонщику разрешается изменить оформление не более одного раза за сезон, однако на 2020 год этот пункт регламента могут пересмотреть.
Из-за шлема Квята в Формуле-1 могут изменить регламент
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