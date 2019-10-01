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Норрис назвал любимое место на «Сочи Автодроме» и рассказал, что поменял бы

Норрис назвал любимое место на «Сочи Автодроме» и рассказал, что поменял бы
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился своим мнением о «Сочи Автодроме», принявшем в минувшие выходные Гран-при России Формулы-1. Норрис занял по итогам гонки восьмое место.

«Что бы я поменял в Сочи? Всё! (Смеётся). Было бы здорово добавить перепады высот, а то трасса такая плоская. Многие повороты очень похожие – 90-градусные левые и правые, из-за чего трассе не хватает характера. Из-за обилия однообразных поворотов на втором секторе сложно ехать вплотную за машиной впереди. Ты теряешь очень много времени. Нужно больше скоростных поворотов, протяжённых поворотов с серьёзными зонами торможения, узких поворотов. В общем, чтобы было большее разнообразие.

Но в некоторых поворотах пилотировать довольно весело. Например, в 13-м после длинной задней прямой. Ты тормозишь, одновременно поворачивая под мост. Потом идёт довольно долгий левый поворот и затем узкая шикана. Пожалуй, это лучшее место трассы. Побольше бы такого», — заявил Норрис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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Бодрый новичок Формулы-1 Ландо Норрис – о том, что изменил бы на «Сочи Автодроме», о российских гонщиках и сезоне-2019.
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