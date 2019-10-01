Норрис назвал любимое место на «Сочи Автодроме» и рассказал, что поменял бы

«Хейтеры меня не волнуют». Король мемов Ф-1 – о себе, Маркелове и трассе в Сочи

Бодрый новичок Формулы-1 Ландо Норрис – о том, что изменил бы на «Сочи Автодроме», о российских гонщиках и сезоне-2019.