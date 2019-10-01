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«Торо Россо» показал, как Квят и Гасли соревновались в подписывании карточек

«Торо Россо» показал, как Квят и Гасли соревновались в подписывании карточек
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Торо Россо» опубликовала новую видеозапись, в которой пилоты команды Даниил Квят и Пьер Гасли устроили необычное соревнование. Они ставили свои автографы на карточках.

«Раздаём автографы! Кому повезло, кто получил карточку с автографами наших пилотов?» — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» «Торо Россо».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Торо Россо».

Гасли стал напарником Квята лишь в текущем сезоне. Во время летней паузы руководство «Ред Булл» решило заменить Гасли. В итоге на его место из «Торо Россо» пришёл Александер Албон, а в обратном направлении последовал Гасли.

Квят также раньше выступал за «Ред Булл», но россиянин в итоге сумел продержаться до конца сезона.

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