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Грожан призвал пилотов к взаимовежливости на первых кругах

Грожан призвал пилотов к взаимовежливости на первых кругах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан призвал гонщиков быть более осторожными и вежливыми на старте гонок. По мнению Грожана, корректное поведение позволит избежать аварий на старте Гран-при. Так Грожан прокомментировал инцидент со своим участием, а также пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо. Из-за инцидента Грожан сошёл с трассы.

«Думаю, этого столкновения можно было избежать, я там оставлял место. Но три машины в таком повороте — это нереально. Чья в том вина? Можно выбрать из тех пилотов, которые находились справа.

Это обидно, работаешь вест уик-энд, стараешься, а потом вынужден сойти уже на четвёртом повороте из-за агрессивных действий других. Естественно, я недоволен.

Стюарды решили, что там был гоночный инцидент, ведь это первый круг. Но, на мой взгляд, в последнее время первые круги проходят слишком агрессивно. Возможно, пилотам стоит вести себя более вежливо», — цитирует Грожана Motorsport.

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