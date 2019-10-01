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Организаторы ГП Нидерландов планируют получить лицензию ФИА в начале 2020 года

Организаторы ГП Нидерландов планируют получить лицензию ФИА в начале 2020 года
Авто / Формула-1 0

Организаторы Гран-при Нидерландов рассчитывают получить лицензию FIA Grade 1, позволяющую проводить гонки Формулы-1, в начале 2020 года. Этап Формулы-1 в Нидерландах включён в календарь сезона, но без лицензии проведение Гран-при невозможно.

«Наша федерация — связующее звено с ФИА. Мы постоянно находимся в контакте по многим вопросам, например по подготовке персонала. Мы уже получили заявления от сотен волонтёров.

В 2020 году мы завершим ремонтные работы на автодроме. Предстоит проделать большую работу, а в январе получим лицензию. В ФИА нам сообщили, что лицензия будет выдана, если мы устраним все замечания», — цитирует главу федерации KNAF Мартена ван Везенбека BNR.

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