Алонсо подтвердил, что не вернётся в Ф-1 в ближайшее время
Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо, чьей последней командой в чемпионате был «Макларен», объявил, что не планирует возвращаться в первенство в краткосрочной перспективе.
«У меня нет намерений возвращаться в Формулу-1 в краткосрочной перспективе. В прошлом году я решил покинуть чемпионат, чтобы можно было передохнуть после 18 лет полной выкладки на высшем уровне. Пока ничего не изменилось.
Ф-1 требует внимания 365 дней в году. Я же теперь могу немного передохнуть. Как только появится возможность, я подумаю о возвращении», — приводит слова Алонсо GPblog.
Алонсо в составе «Тойоты» может принять участие в ралли-рейде «Дакар» в начале 2020 года, однако официально это ещё не подтверждено.
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