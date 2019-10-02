Сход Феттеля не пошатнул веры Леклера в надёжность «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер не считает, что у его команды есть какие-либо фундаментальные проблемы с надёжностью, после того как его напарник Себастьян Феттель не смог закончить Гран-при России в Сочи из-за отказа одного из узлов мотора.
«Даже не знаю, в чём там была проблема, поговорю с инженерами. Не считаю, что надёжность представляет собой проблему с начала сезона. Не ожидаю, что ситуация станет проблемной. Но посмотрим.
Я понятия не имею, в чём там было дело. Прежде всего мне надо поговорить с командой, чтобы понять, что пошло не так», — приводит слова Леклера GPToday.
В начале сезона Леклер потерял победу на Гран-при Бахрейна, когда на его машине забарахлил двигатель.
За пять этапов до конца сезона Леклер занимает третье место в личном зачёте, уступая лидеру Льюису Хэмилтону из «Мерседеса» 107 очков.
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