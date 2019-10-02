В «твиттере» Шумахера напомнили о последней победе Михаэля

В официальном «твиттере» Михаэля Шумахера опубликовали фотографии, сделанные 1 октября 2006 года, в день, когда семикратный чемпион мира одержал 91-ю и последнюю победу в Формуле-1. Выиграв Гран-при Китая, Шумахер, выступавший за «Феррари» сравнялся по очкам с Фернандо Алонсо из «Рено».
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Шумахеру не удалось стать восьмикратным чемпионом Ф-1. На предпоследнем этапе сезона в Японии он сошёл из-за отказа мотора, а Алонсо одержал победу. На Гран-при Бразилии, последнем этапе, Алонсо стал вторым, а Шумахер — четвёртым. По итогам сезона отставание немца от испанца составило 13 очков.
После этого Шумахер покинул Формулу-1, однако в 2010 вернулся в чемпионат и провёл ещё три сезона за «Мерседес».
В настоящее время Михаэль продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных в результате падения на горнолыжном курорте.
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