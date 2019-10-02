Хэмилтон признался, что переживает за Феттеля

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его беспокоит судьба Себастьяна Феттеля из «Феррари», которого многие стали списывать со счетов после того, как его напарник Шарль Леклер ярко начал вторую половину сезона Формулы-1, выиграв две гонки.

«Я действительно переживаю за него. Я хорошо его знаю. Мы гонщики одного поколения, и я знаю, что такое очутиться в положении отстающего, когда в твой адрес льют негатив и списывают тебя со счетов. Появляется чувство, что всю энергию команда отдаёт напарнику.

Я по себе знаю, что такое смятение. Я понимаю, что Себ сейчас испытывает всё это. Его напарник на подъёме. Я общался со многими компетентными людьми, которые говорили, что Себа уже списали», — цитирует Хэмилтона Planet F1.

За пять этапов до конца сезона Хэмилтон лидирует в личном зачёте, а Феттель, пребывающий на пятом месте, уступает ему 128 очков.