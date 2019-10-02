«Я сам его разработал». Риккардо пошутил о новом моторе «Рено»
Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, перешедший в команду в 2019 году из «Ред Булл», пошутил, что сам спроектировал новый мотор, который, по его мнению, позволил приблизиться к двигателям «Феррари» и «Мерседеса».
«Я сам его разработал. Я провёл много времени на базе, купил квартиру возле моторного департамента и спал там же, где и Реми (Таффен, главный моторист «Рено». — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Риккардо в эфире телеканала Ziggo Sport.
Австралиец уже в серьёзном тоне добавил, что мотор «Рено» действительно хорош.
«В начале эры гибридных моторов было очевидно, что у «Рено» не самый сильный двигатель. Но в этом сезоне парни действительно здорово прибавили. Это было нужно, и они сделали это», — добавил он.
Шварцман: Риккардо сказал, что я молодец, я — что он молодец. Классный парень!
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