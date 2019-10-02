Хюлькенберг рассказал, как врезался в Хэмилтона в Бразилии в 2012-м

Нико Хюлькенберг, выступающий за «Рено», ни разу не финишировал в тройке сильнейших по итогам Гран-при. Однако на Гран-при Бразилии 2012 года Хюлькенберг, выступавший тогда за «Форс Индия», имел шанс на победу.
Хюлькенберг оказался на второй позиции в ходе дождевой гонки и попытался обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона («Макларен»), но не просчитал всё как следует, и гонщики столкнулись.
«Я неправильно провёл тот манёвр. Но я не собираюсь корить себя за это ещё сто лет. Если не пытаешься обогнать, когда для этого есть возможность, тебе следует сменить работу.
Конечно, порой от этого бывает горько. Но лично я хорошо сплю по ночам», — цитирует Хюлькенберга GrandPX.news.
У Хюлькенберга, которому пришлось искать новую команду на сезон-2020 вследствие прихода в «Рено» француза Эстебана Окона, пока нет контракта ни с одним из коллективов Формулы-1.
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