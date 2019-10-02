В «Мерседесе» сравнили Боттаса с боевым псом после борьбы с Леклером в Сочи

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз похвалил Валттери Боттаса за выступление на Гран-при России, где тот на протяжении долгого времени успешно сдерживал Шарля Леклера из «Феррари». Леклер провёл второй пит-стоп в режиме машины безопасности, вернулся на трассу позади Боттаса, но так и не смог обогнать его.

«Леклер несколько раз сбрасывал скорость, чтобы остудить резину и получить новый шанс, зарядить батарею и вновь атаковать. Всякий раз, как он это делал, Валттери отвечал на это соответствующими переключениями на руле и сражался до самого финиша, словно боевой пёс. Он прекрасно справился с работой», — цитирует Воулза пресс-служба команды.

Победу в гонке одержал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, увеличивший общий отрыв от финна до 73 очков.