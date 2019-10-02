Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Феррари» не планирует менять концепцию болида в 2020 году

«Феррари» не планирует менять концепцию болида в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в 2020 году итальянская комнада не станет менять концепцию своего болида.

«Мы приложили немало усилий, чтобы понять слабые стороны болида. Я думаю, что очень многие скопировали наш вариант переднего крыла, гораздо больше, чем что-либо другое. Не думаю, что наша концепция неправильная. Были и другие причины, по которым мы не добились в нынешнем сезоне того, чего хотели.

Двигатель? Наше преимущество не так велико, как вы думаете. У нас хорошая максимальная скорость, но она исходит от всего болида», — приводит слова Маттиа Бинотто AS.

За пять гонок до конца сезона «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, практически не имея шансов побороться за победу с «Мерседесом».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019