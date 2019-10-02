«Феррари» не планирует менять концепцию болида в 2020 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в 2020 году итальянская комнада не станет менять концепцию своего болида.



«Мы приложили немало усилий, чтобы понять слабые стороны болида. Я думаю, что очень многие скопировали наш вариант переднего крыла, гораздо больше, чем что-либо другое. Не думаю, что наша концепция неправильная. Были и другие причины, по которым мы не добились в нынешнем сезоне того, чего хотели.



Двигатель? Наше преимущество не так велико, как вы думаете. У нас хорошая максимальная скорость, но она исходит от всего болида», — приводит слова Маттиа Бинотто AS.

За пять гонок до конца сезона «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, практически не имея шансов побороться за победу с «Мерседесом».