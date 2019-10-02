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Команда «Мерседес» принесла прибыль в $ 16,35 млн в 2018 году

Команда «Мерседес» принесла прибыль в $ 16,35 млн в 2018 году
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Мерседес» раскрыла финансовую отчётность за 2018 год, который стал чемпионским для немецкой «конюшни», сообщает Yahoo. Доход команды, который складывается из призовых, спонсорских денег и субсидий от компании «Даймлер» составил $ 411,5 млн. В 2017 году доход команды был на $ 1,47 млн меньше.

Увеличились в 2018 году и расходы команды, которые составили $ 382,74 млн против $ 380,65 млн в 2017 году. Таким образом, после уплаты налоговых сборов, прибыль команды составила $ 16,35 млн.

При этом персонал команды в промежуток с 2017 по 2018 год вырос с 912 человек до 968, что привело к увеличению фонда зарплат с $ 107,18 млн до $ 115,17 млн.

В сезоне 2019 года немецкая команда возглавляет оба зачёта за пять гонок до конца сезона.

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