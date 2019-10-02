Феттель и Бинотто провели встречу в Маранелло

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель провёл встречу с руководителем команды Маттиа Бинотто, где обсудил случившееся на Гран-при России, сообщает Express. Феттель прибыл в Маранелло, где встретился с Бинотто и поработал на симуляторе. Феттель отметил, что значение встречи не столь высоко, поскольку он в любом случае планировал поездку на базу команды.
Напомним, Феттель обошёл Леклера на старте гонки в Сочи, однако после пит-стопов гонщики обменялись позициями, поскольку «Феррари» раньше позвала монегаска в боксы.
Феттель не смог закончить гонку из-за отказа кинетического мотор-генератора, а Леклер потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, появившейся в неудачный для него момент. Второй пит-стоп монегаска в режиме машины безопасности отбросил его на третье место.
- 2 октября 2019
-
20:57
-
19:43
-
18:48
-
16:27
-
15:32
-
15:24
-
14:21
-
13:19
-
12:03
-
11:14
-
10:00
-
09:06
-
01:05
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:04
-
21:44
-
20:34
-
19:42
-
18:52
-
18:33
-
18:07
-
17:47
-
16:30
-
15:40
-
15:30
-
14:52
-
14:05
-
13:01
-
12:51
-
12:04
-
11:06
-
10:32
-
09:18
-
00:34
- 30 сентября 2019
-
23:13