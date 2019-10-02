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Феттель и Бинотто провели встречу в Маранелло

Феттель и Бинотто провели встречу в Маранелло
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель провёл встречу с руководителем команды Маттиа Бинотто, где обсудил случившееся на Гран-при России, сообщает Express. Феттель прибыл в Маранелло, где встретился с Бинотто и поработал на симуляторе. Феттель отметил, что значение встречи не столь высоко, поскольку он в любом случае планировал поездку на базу команды.

Напомним, Феттель обошёл Леклера на старте гонки в Сочи, однако после пит-стопов гонщики обменялись позициями, поскольку «Феррари» раньше позвала монегаска в боксы.

Феттель не смог закончить гонку из-за отказа кинетического мотор-генератора, а Леклер потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, появившейся в неудачный для него момент. Второй пит-стоп монегаска в режиме машины безопасности отбросил его на третье место.

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