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Ферстаппен — о Гран-при Японии: не хотел бы давать ложных надежд

Ферстаппен — о Гран-при Японии: не хотел бы давать ложных надежд
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал болельщиков не питать ложных надежд относительно выступления команды в Японии на домашнем этапе мотористов из «Хонды».

«Не хотел бы давать ложные надежды. Не думаю, что нас ждут волшебные выходные в Японии. Мы не так конкурентоспособны, как «Мерседес» или «Феррари». Не знаю, смогу ли бороться за победу. Посмотрим, что получится.

Гран-при России? Скучная гонка, типичная для Сочи. Не лучшая для нас, но это часть игры. Мы показали всё, на что были способны, поскольку есть определённые моменты, которые невозможно контролировать», — приводит слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.

Ферстаппен в сезоне-2019 одержал две победы, за пять этапов до конца он занимает четвёртую строчку в личном зачёте.

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