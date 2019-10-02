Кубица не торопится принимать решение о том, где он будет в 2020 году

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что он не собирается торопиться с решением о сезоне 2020 года. Ранее Кубица сообщил, что он покинет «Уильямс» по окончании сезона. Практически наверняка, Кубица покинет и Формулу-1, в которой в настоящий момент осталась всего две вакансии — в «Альфа Ромео» и «Ред Булл».
«Для работы на симуляторе всегда найдётся время. Я человек, который постоянно ищет вызовы, но не всё будет зависеть от меня. Посмотрим, что получится, мы говорим о вещах, которые пока не знает никто. Это вопрос времени и следующие несколько недель я не собираюсь искать на него ответ, я сосредоточен на работе здесь и сейчас.
Время покажет, что будет возможно и где именно я могу оказаться. Окончательное и единственное решение за мной. Прежде всего нужно понять возможности и альтернативы и выбрать лучшее, следуя своим чувствам. В конце концов, важно то, что я знаю свои возможности и возможности своего будущего», — приводит слова Роберта Кубицы GPFans.
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