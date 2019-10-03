Бывший сотрудник «Макларена»: Сенна в гробу перевернулся бы от современной Ф-1

Джо Рамирес, бывший координатор «Макларена», работавший в команде, когда за неё выступал легендарный гонщик Айртон Сенна, рассказал, что бразилец не одобрил бы большое количество штрафов, выписываемых пилотам за манёвры на трассе.

«Если бы Айртон видел это, он перевернулся бы в гробу. Формула-1 так изменилась — особенно в том, что касается количества штрафов.

Айртон сказал бы: разрешите им гоняться! В Ф-1 убивают самую суть. Айртон говорил: когда видишь возможность обогнать, но не пользуешься ей — ты больше не гонщик», — приводит слова Рамиреса GrandPX.news.

Сенна, трёхкратный чемпион Формулы-1, погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года в возрасте 34 лёт. Все свои титулы он завоевал в составе «Макларена»: в 1988, 1990 и 1991 годах.

