Марко объяснил самоуверенностью аварию Албона в Сочи

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал аварию Александера Албона, в которую тот попал в первом сегменте квалификации Гран-при России в Сочи. В гонке Албон выступил успешнее: стартовав с пит-лейна, он прорвался на пятое место.

«Пока он хорошо выступал во всех гонках. А вот тренировки в Сочи сложились для него не лучшим образом. Он был слишком самоуверенным, и что-то пошло не так.

Но он прекрасно проявил себя в гонке. То, что он показал, послужит ему хорошей рекомендацией», — приводит слова Марко GPblog.

В «Ред Булл» ещё не определились, кто станет напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020. Считается, что на это место претендуют Албон и Пьер Гасли, а вот российскому гонщику Даниилу Квяту придётся остаться в «Торо Россо».

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