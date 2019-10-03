Хюлькенберг: конечно, я разговаривал с Вассёром

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что на фоне неопределённости с собственным будущим в Формуле-1 он разговаривал с руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассёром, в команде которого ещё остаётся вакансия на 2020 год. Хюлькенберг уже выступал под руководством Вассёра в младших сериях до прихода в Формулу-1.



«Конечно, я разговаривал с Фредериком. Я его знаю много-много лет, мы с ним друзья. Конечно же, мы говорили. Шла ли речь про следующий год? Вероятно, и про это! Это ведь вполне очевидно, да?» — заявил Хюлькенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

При этом немец затруднился ответить, насколько реально ему будет вернуться в Формулу-1 в 2021 году, если он пропустит сезон-2020: «Невозможно ответить на этот вопрос. Такие вещи невозможно предсказать. А может, если я окажусь вне Формулы-1, то уже не захочу возвращаться!».