Хюлькенберг объяснил, почему проигрывает Риккардо в квалификациях

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал тот факт, что в нынешнем сезоне он проигрывает своему напарнику Даниэлю Риккардо квалификационную дуэль со счётом 6-10.
«В гонках мы более-менее равны, особой разницы нет. В квалификациях его результаты сильнее: ему чаще было комфортнее в машине, а в такой ситуации выжимаешь из неё больше. В этом году я не очень доволен собой в квалификациях, есть некоторые проблемы. Это вопрос ощущений. Если не чувствуешь машину, как надо, то трудно найти последние одну-две десятые. Даниэль был больше доволен машиной, вот и всё.
Если сравнивать меня с Даниэлем, то все прекрасно знают его сильные стороны: он очень быстрый, хорош в работе с техникой. Да он во всём хорош! Именно поэтому он выигрывал Гран-при. Конечно, это один из моих самых сильных напарников», — заявил Хюлькенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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