Экс-президент «Феррари» устроил бы нагоняй Леклеру за его жалобы по радио

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал поведение Шарля Леклера, который, по его мнению, слишком часто жалуется по радио на тактику команды во время гонки.

На Гран-при Сингапура Леклер отдал лидерство напарнику Себастьяну Феттелю, поскольку немца первым обслужили в боксах, а на этапе в Сочи Себастьян, обогнавший Шарля в начале гонки, не стал его пропускать, хотя об этом условились заранее.

«Если бы Леклер жаловался так мне, ему пришлось бы выслушать от меня пару слов в моём кабинете. Помню подобную ситуацию с Рубенсом Баррикелло, которому не понравилось, что он должен был пропустить Михаэля Шумахера в Австрии. Я сказал ему: ты сделаешь то, чего захотим мы, вот и всё», — приводит слова ди Монтедземоло GrandPX.news.

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