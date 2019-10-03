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Экс-президент «Феррари» устроил бы нагоняй Леклеру за его жалобы по радио

Экс-президент «Феррари» устроил бы нагоняй Леклеру за его жалобы по радио
Авто / Формула-1 0

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал поведение Шарля Леклера, который, по его мнению, слишком часто жалуется по радио на тактику команды во время гонки.

На Гран-при Сингапура Леклер отдал лидерство напарнику Себастьяну Феттелю, поскольку немца первым обслужили в боксах, а на этапе в Сочи Себастьян, обогнавший Шарля в начале гонки, не стал его пропускать, хотя об этом условились заранее.

«Если бы Леклер жаловался так мне, ему пришлось бы выслушать от меня пару слов в моём кабинете. Помню подобную ситуацию с Рубенсом Баррикелло, которому не понравилось, что он должен был пропустить Михаэля Шумахера в Австрии. Я сказал ему: ты сделаешь то, чего захотим мы, вот и всё», — приводит слова ди Монтедземоло GrandPX.news.

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