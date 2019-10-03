Ферстаппен: календарь Ф-1 из 22 гонок? Механикам уже можно разводиться с жёнами

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно отнёсся к расширению календаря Формулы-1. В 2019 году календарь сезона состоит из 21 этапа, а в 2020-м проведут 22 гонки — впервые в истории.
«Механики прибывают на автодром в понедельник или вторник, чтобы успеть всё подготовить, а большие боссы — в субботу утром. Они могут улететь домой даже тогда, когда гонка ещё не закончилась.
Для них это не проблема, они так и 30 этапов могут провести. Они отсутствуют дома только три дня. А большинство людей отсутствуют дома по пять-шесть дней. Мне обидно даже не за себя, а за механиков. Если этапов станет больше, они могут прямо сейчас подавать на развод», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Ранее стало известно, что Шарль Леклер расстался с девушкой ради «Феррари».
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