Ферстаппен: календарь Ф-1 из 22 гонок? Механикам уже можно разводиться с жёнами

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно отнёсся к расширению календаря Формулы-1. В 2019 году календарь сезона состоит из 21 этапа, а в 2020-м проведут 22 гонки — впервые в истории.

«Механики прибывают на автодром в понедельник или вторник, чтобы успеть всё подготовить, а большие боссы — в субботу утром. Они могут улететь домой даже тогда, когда гонка ещё не закончилась.

Для них это не проблема, они так и 30 этапов могут провести. Они отсутствуют дома только три дня. А большинство людей отсутствуют дома по пять-шесть дней. Мне обидно даже не за себя, а за механиков. Если этапов станет больше, они могут прямо сейчас подавать на развод», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Ранее стало известно, что Шарль Леклер расстался с девушкой ради «Феррари».