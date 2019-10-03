Спонсоры Кубицы заподозрили, что «Уильямс» нарушил условия контракта

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица, чьим спонсором является компания Orlen, сошёл на Гран-при России и сказал после финиша, что не знает, в чём причина схода. В «Уильямсе» объяснили сход Кубицы желанием поберечь машину.
Однако Orlen не устроили такие объяснения, и в компании потребовали у команды официальных объяснений.
«После схода Роберта Кубицы на Гран-при России мы официально потребовали разъяснений у «Уильямса».
Основываясь на этом, мы примем меры, связанные с исполнением обязательств по контракту», — сказано в заявлении Orlen.
Ранее Кубица объявил, что покинет «Уильямс» по окончании сезона-2020. Вместе с тем гонщик заявил, что не намерен уходить из Формулы-1.
В личном зачёте Кубица располагается на 19-м, предпоследнем месте, опережая лишь своего напарника Джорджа Расселла.
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