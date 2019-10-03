В «Игоре» опровергли слухи о стремлении принять Гран-при России Формулы-1

Совладелец автодрома «Игора» известный гонщик и бизнесмен Владимир Васильев прокомментировал предположения, что его трасса хочет принять у себя Гран-при России Формулы-1, добившись переноса российского этапа с «Сочи Автодрома».



«Мы не вели никаких переговоров по поводу Формулы-1, это только слухи. Первая международная серия, которую мы принимаем, это DTM. Да, наша трасса омологирована как автодром первой категории, но не ради Формулы-1, а для того, чтобы подобный статус привлекал к ней внимание, подчёркивал высокий уровень инфраструктуры. На самом деле, подать документы на первую категорию нам предложили руководители ФИА, когда в прошлом году зимой приезжали посмотреть трассу.



Мы рассматриваем проведение у себя ночных или суточных гонок», — заявил Васильев на официальной пресс-конференции.



29-31 мая 2020 года «Игора Драйв» примет российский этап DTM.

Санкт-Петербург отберёт у Сочи Формулу-1? Уже нашлось два варианта Загадочная история со многими но. Но дыма без огня не бывает.