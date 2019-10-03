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В «Игоре» опровергли слухи о стремлении принять Гран-при России Формулы-1

В «Игоре» опровергли слухи о стремлении принять Гран-при России Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Совладелец автодрома «Игора» известный гонщик и бизнесмен Владимир Васильев прокомментировал предположения, что его трасса хочет принять у себя Гран-при России Формулы-1, добившись переноса российского этапа с «Сочи Автодрома».

«Мы не вели никаких переговоров по поводу Формулы-1, это только слухи. Первая международная серия, которую мы принимаем, это DTM. Да, наша трасса омологирована как автодром первой категории, но не ради Формулы-1, а для того, чтобы подобный статус привлекал к ней внимание, подчёркивал высокий уровень инфраструктуры. На самом деле, подать документы на первую категорию нам предложили руководители ФИА, когда в прошлом году зимой приезжали посмотреть трассу.

Мы рассматриваем проведение у себя ночных или суточных гонок», — заявил Васильев на официальной пресс-конференции.

29-31 мая 2020 года «Игора Драйв» примет российский этап DTM.

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