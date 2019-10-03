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Вольф признал, что «Мерседес» давно не обновлял машину

Вольф признал, что «Мерседес» давно не обновлял машину
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил отставание от «Феррари» в последних гонках тем, что машина давно не обновлялась. После летнего перерыва «Феррари» выиграла три гонки из четырёх. Её победную серию прервал Льюис Хэмилтон, выигравший Гран-при России, хотя в первой половине гонки первые две позиции занимали Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

«Мы довольно давно не привозили обновлений. Вероятно, нам не удалось оптимальным образом проконтролировать ситуацию. А порой нам не везло. Мы могли выиграть некоторые из последних гонок, но не сделали этого. Но в Сочи к нам вновь вернулась удача», — приводит слова Вольфа Autosport.

По словам Вольфа, решение отказаться от обновлений в этот период приняли из стратегических соображений.

«Нужно правильно распределять ресурсы, думать и о следующем сезоне. У нас будет небольшое обновление на Сузуке, но ничего серьёзного, как было до летнего перерыва, когда мы трудились не покладая рук», — добавил он.

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