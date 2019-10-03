Источник: карьерой Норриса будет заниматься «Мерседес»

Карьерой пилота «Макларена» Ландо Норриса отныне будет заниматься «Мерседес», сообщает итальянское издание AutoMoto. По информации источника, сделка о переходе команды «Макларен» с моторов «Рено» на силовые установки «Мерседеса» была заключена при содействии компании Horatio Investments, владельцем которой является отец Ландо — Адам Норрис.



По слухам, частью этой сделки стал переход Норриса-младшего под крыло «Мерседеса», который в дальнейшем будет заниматься карьерой Ландо. Таким образом, Ландо присоединится в программе «Мерседеса» к Джорджу Расселлу и Эстебану Окону, который, несмотря на контракт с «Рено», по-прежнему будет под крылом менеджмента немецкого концерна.



Стороны отказались комментировать эту информацию.