Расселл: готов поставить свой дом на то, что «Уильямс» прибавит в 2020 году
Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда будет намного конкурентоспособнее.
«Уверен на сто процентов, что в следующем году мы сможем избежать ошибок, которые допущены в нынешнем сезоне. Я готов поставить свой дом на то, что мы сможем выйти на трассу в первый же день зимних тестов и будем гораздо конкурентоспособнее», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport-Total.
«Уильямс» замыкает турнирную таблицу Кубка конструкторов за пять этапов до конца сезона, имея в своём активе только одно очко, которое было набрано Робертом Кубицей на Гран-при Германии благодаря дисквалификации пилотов «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци.
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