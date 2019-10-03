Расселл: готов поставить свой дом на то, что «Уильямс» прибавит в 2020 году

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда будет намного конкурентоспособнее.



«Уверен на сто процентов, что в следующем году мы сможем избежать ошибок, которые допущены в нынешнем сезоне. Я готов поставить свой дом на то, что мы сможем выйти на трассу в первый же день зимних тестов и будем гораздо конкурентоспособнее», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport-Total.



«Уильямс» замыкает турнирную таблицу Кубка конструкторов за пять этапов до конца сезона, имея в своём активе только одно очко, которое было набрано Робертом Кубицей на Гран-при Германии благодаря дисквалификации пилотов «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци.