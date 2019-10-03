Палмер: план «Феррари» в Сочи был слишком сложен, в итоге всё обрушилось

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер считает, что «Феррари» перемудрила с командной тактикой во время Гран-при России в Сочи.
«Феррари» вышла на гонку в Сочи с планом, который в их понимании был лучшим вариантом, чтобы забрать первое и второе места. Но этот план был слишком сложен. В итоге всё обрушилось, когда Феттель решил взять ситуацию в свои руки.
У Леклера был поул, Феттель стартовал третьим, а между ними был Льюис Хэмилтон. В «Феррари» хотели, чтобы обе их машины лидировали после первого круга. Они задействовали Леклера, чтобы он предоставил коридор для Феттеля во втором круге. В «Феррари» хотели, чтобы Феттель обогнал Хэмилтона.
Идея заключалась в том, что Леклер не будет защищаться от Феттеля в поворотах, даст ему возможность обогнать Хэмилтона, а затем Феттель вновь пропустит вперёд Леклера. Это сработало, но сразу привело к проблемам: Феттель отказался пропустить вперёд Леклера. Вопрос в том, для чего было применять столь сложную тактику?
Феттель и так мог обогнать Хэмилтона на своих более мягких шинах, он располагался на полосе с лучшим сцеплением с дорогой», — написал Палмер в своей колонке на портале BBC.
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