Корреа успешно перенёс операцию, он сможет покинуть больницу через 6 недель

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, находящийся в больнице после аварии в Бельгии, в которой погиб Антуан Юбер, успешно перенёс операцию, сообщает пресс-служба гонщика.

29 сентября Корреа перенёс операцию, во время которой врачи попытались восстановить нижнюю часть правой ноги пилота. Ранее сообщалось, что американской гонщик отказался от ампутации.

Операция продлилась 17 часов и прошла успешно. В ходе операции врачи извлекли куски костей и устранили проблемы, связанные с сосудами и кровообращением. Теперь Корреа предстоит перенести ещё одну, менее сложную операцию. Она пройдёт через две недели.

Предполагается, что Корреа сможет покинуть больницу через шесть недель, после этого начнётся восстановление. Оно будет направленно на полное восстановление работоспособности правой ноги и ступни пилота.