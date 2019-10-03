Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Корреа успешно перенёс операцию, он сможет покинуть больницу через 6 недель

Корреа успешно перенёс операцию, он сможет покинуть больницу через 6 недель
Авто / Младшие серии 0

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, находящийся в больнице после аварии в Бельгии, в которой погиб Антуан Юбер, успешно перенёс операцию, сообщает пресс-служба гонщика.

29 сентября Корреа перенёс операцию, во время которой врачи попытались восстановить нижнюю часть правой ноги пилота. Ранее сообщалось, что американской гонщик отказался от ампутации.

Операция продлилась 17 часов и прошла успешно. В ходе операции врачи извлекли куски костей и устранили проблемы, связанные с сосудами и кровообращением. Теперь Корреа предстоит перенести ещё одну, менее сложную операцию. Она пройдёт через две недели.

Предполагается, что Корреа сможет покинуть больницу через шесть недель, после этого начнётся восстановление. Оно будет направленно на полное восстановление работоспособности правой ноги и ступни пилота.

29 сентября Корреа ждёт 10-часовая операция, он отказался от ампутации
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019